BL : Bochum plonge l’Union Berlin dans le doute

Il est temps que la saison se termine pour l’Union Berlin. Encore fallait-il pouvoir s’assurer d’évoluer dans l’élite l’an prochain. C’est l’objectif que c’était fixé Nenad Bjelica et ses hommes à l’aube de la 32e journée de Bundesliga. En quête d’un succès depuis le 16 mars, les Eiserne devaient impérativement se remettre la tête à l’endroit devant leur public pour se donner de l’air au classement face à une formation de Bochum également à la lutte pour sa survie en première division. Dans ce match de la peur, les visiteurs ont dominé outrageusement le premier acte en regagnant les vestiaires avec une avance confortable de 3 buts à 0 grâce à un doublé de Wittek (0-2, 16e, 31e) et une réalisation de Schlotterbeck (0-3, 37e).

La suite après cette publicité

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Bochum 33 32 -24 7 12 13 41 65 15 Union Berlin 30 32 -25 8 6 18 29 54

Pensant avoir fait le plus dur, les Graue Maus se sont relâchés et les locaux en ont profité pour réduire l’écart par l’intermédiaire des entrants Vertessen (1-3, 59e) et Bedia (2-3, 63e). Sentant la partie lui échapper, Bochum a donné un énième coup de collier par Hofmann (2-4, 70e) avant que le coaching de Nenad Bjelica ne paye une troisième fois à l’heure où Hollerbach entretenait les espoirs du club de la capitale (3-4, 74e). Insuffisant néanmoins pour renverser la vapeur. Avec une 4e défaite en 6 matchs, l’Union Berlin voit son adversaire du jour lui passer devant au classement et pourrait même glisser à la 16e place en cas de succès de Mayence contre Heidenheim, ce dimanche.