OM : Samuel Gigot croit toujours à l’Europe

Présent en conférence de presse avant le choc entre l’OM et le RC Lens, Samuel Gigot (30 ans) a confirmé que le club phocéen croyait toujours en une qualification pour l’Europe malgré une huitième place en Ligue 1. Oui tout est encore jouable, il ne reste plus que 4 matches donc il faut gagner contre Lens. On est déçu de ne pas avoir gagner contre Nice car on avait les opportunités mais on a fait un bon match malgré tout, même à dix contre onze. Oui tout est encore jouable, a tout d’abord avoué le défenseur marseillais.

Et d’ajouter : «l’année dernière ce choc contre Lens était pour la deuxième et la troisième place, c’est différent mais cette année on a un championnat très homogène. On est là où on mérite d’être mais tant qu’il y a de l’espoir il faut se battre jusqu’au bout et aller chercher cette 6e place ou cette 5e place. Si on pense comme ça (à la Ligue Europa, ndlr) on aura tout faux, le match le plus important c’est dimanche contre Lens, c’est tout ce qui nous importe, de prendre les trois points contre eux, ensuite on parlera de la Ligue Europa». Le message est passé !

