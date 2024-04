Un prodige brésilien à 55 millions d’euros fait craquer le PSG et Monaco

Le Brésil a toujours été un marché économique porteur pour les clubs de Ligue 1. Et le PSG, comme Monaco, entendent perpétuer cet héritage. Sous la direction de Luis Campos, le club de la capitale travaille en coulisses pour dénicher les talents de demain. C’est de cette façon que Lucas Beraldo (ex-São Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians, qui rejoindra la capitale cet été) se sont engagés au PSG pour un package de 40 millions d’euros en janvier (hors bonus). S’ils bénéficiaient d’autres opportunités sur la table, le PSG a su tirer sur la corde sensible pour les convaincre de rejoindre la France.

La suite après cette publicité

De son côté, l’ASM oeuvre désormais sous la houlette de son directeur sportif brésilien, Thiago Scuro, arrivé l’été dernier en provenance du Red Bull Bragantino, et qui connaît comme peu d’autres le marché brésilien. C’est aussi pour cette raison que ses idées convergent aujourd’hui avec celles de Luis Campos et de la cellule de recrutement du PSG. Car comme le révèle le journal espagnol Sport ce vendredi, les deux clubs s’attaquent désormais à une nouvelle pépite auriverde : Luis Guilherme.

À lire

JT Foot Mercato : Luis Enrique ne lâche pas Randal Kolo Muani

Une clause libératoire de 55 millions d’euros

International U20 brésilien, Guilherme évolue aujourd’hui dans le club de Palmeiras. Un laboratoire à ciel ouvert, qui avait déjà sorti ces derniers mois Endrick, recruté à prix d’or par le Real Madrid, mais aussi Messinho, autre sensation brésilienne courtisée par toute l’Europe. Mais désormais, c’est donc vers Guilherme que les radars européens se tournent. Ailier déséquilibrant, capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, le gaucher de 18 ans effectue sa deuxième saison en professionnels.

La suite après cette publicité

S’il n’est pas un titulaire à part entière du onze d’Abel Ferreira, ses qualités ne trompent pas. Cette nuit, c’est le club équatorien de l’Independiente del Valle - où évolue notamment la future pépite de Chelsea Kendry Paez - qui en a fait les frais en Copa Libertadores. Entré en cours de jeu, Guilherme a offert la victoire à son équipe à la 95e minute d’une magnifique frappe du pied gauche (3-2). Une prestation qui a certainement conforté le PSG et Monaco dans leur désir de le signer. Mais pour ça, il faudra faire face à des obstacles importants comme le prix prohibitif de sa clause libératoire (55 millions d’euros), et la position de la présidente de Palmeiras Leila Pereira, inflexible dans les négociations.