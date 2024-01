Le PSG s’offre le grand espoir brésilien Lucas Beraldo

En quête d’un nouveau défenseur central après l’absence prolongée de Presnel Kimpembe, qui devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale dans les semaines à venir, le PSG a décidé de piocher au Brésil. Si le ton avait déjà été donné avec l’arrivée du milieu défensif de 18 ans, Gabriel Moscardo, arrivé en provenance des Corinthians comme nous l’annoncions sur notre site, le club de la capitale a officialisé une autre arrivée : celle du grand espoir Lucas Beraldo. Egalement révélé sur notre site, le joueur est désormais lié au PSG jusqu’en…

«Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons.», précise le communiqué pour officialiser la nouvelle. De son côté, le joueur a confié : « « je suis très heureux de rejoindre un Club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain. C’est une étape importante de ma carrière, qui va me faire progresser. J’ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et de faire mes premiers pas sous ce maillot.»

L’un des plus grands espoirs brésiliens à son poste

Recruté pour un montant estimé à 20 millions d’euros (+ 5 de bonus) en provenance de São Paulo, Beraldo viendra concurrencer une défense centrale peu souveraine depuis le début de saison, mais pas non plus épargnée par l’enchaînement des matches. Cette arrivée permettra, en outre, à Luis Enrique de faire souffler Marquinhos, Milan Skriniar ou encore Lucas Hernandez, ballotté entre le couloir et l’axe depuis le début de saison. Numériquement, il remplacera Presnel Kimpembe, gaucher comme lui, mais dont la date de retour reste encore à déterminer.

International U20 brésilien, Beraldo a notamment remporté la Coupe du Brésil cette année avec São Paulo. Profitant des nombreuses absences à son poste, le défenseur de 20 ans s’est rapidement imposé comme un titulaire à part entière dans son club (48 matches toutes compétitions confondues cette saison, pour 1 but). Au Brésil, il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands espoirs de la sélection à ce poste, au même titre que Robert Renan, issu de la génération 2003 comme lui. Excellent relanceur, friand des duels, Beraldo intégrera la rotation parisienne. Reste à savoir si cette arrivée en entraînera d’autres cet hiver. Ce qui est certain, c’est que le PSG n’est pas habitué aux folies hivernales. Le dernier gros mouvement du club remonte à 2019 et l’arrivée de Leandro Paredes pour 49 millions d’euros, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.