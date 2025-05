Barcelone : une légende du football détruit Hansi Flick

Un peu partout en Espagne et dans le monde, les séquelles de l’élimination du FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions sont encore présentes. Et encore plus de la part de pays comme la Pologne, où tout ce qui entoure le club blaugrana fait également l’objet de mille et une analyses depuis la signature de Robert Lewandowski au club. L’ancien joueur légendaire et actuel vice-président de l’UEFA Zbigniew Boniek s’est montré particulièrement critique à l’égard de la gestion du match par Hansi Flick.

«Voyant que l’Inter était déjà épuisé physiquement, l’entraîneur a laissé Robert entrer quelques minutes. Je ne comprends absolument pas. Il aurait été préférable de faire entrer un milieu axial pour renforcer la deuxième ligne, voire un défenseur supplémentaire», a vivement critiqué l’ancien milieu offensif de la Juventus, coéquipier du Français Michel Platini. Une mauvaise gestion des moments cruciaux qui a couté cher à Barcelone, et qui n’a donc pas plu aux observateurs.