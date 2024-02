Endrick, la nouvelle poule aux œufs d’or du Real Madrid

Cet été 2024, le Real Madrid va accueillir au moins deux nouvelles stars. La première : Kylian Mbappé. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans va enfin revêtir le maillot merengue selon nos informations exclusives. Star d’aujourd’hui, le capitaine des Bleus va partager le mythique vestiaire de la Casa Blanca avec un talent de demain, le jeune et talentueux Endrick. Courtisé par les meilleurs clubs du monde, dont le PSG, le Brésilien de 17 ans a été convaincu par le recruteur madrilène, Juni Calafat. Le 15 décembre 2022, il a donc choisi de rejoindre la capitale espagnole. Mais le joueur acheté pour plus de 70 millions d’euros (bonus compris, ndlr) n’arrivera que cet été, une fois qu’il aura atteint sa majorité. Ce sera le cas le 21 juillet.

Il est le sportif de 17 ans le plus suivi au monde

En attendant, il continue à apprendre au plus au niveau à Palmeiras, où il a marqué 12 buts en 36 apparitions (21 titularisations). Il est aussi attendu en sélection brésilienne, lui qui veut mener son pays à la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. En parallèle, le natif de Brasilia commence son adaptation au Real Madrid. Fin décembre, il a fait un passage par Madrid. Outre la visite des installations, il a rencontré Carlo Ancelotti et ses futurs coéquipiers. Il a ensuite assisté à une rencontre et a eu un rendez-vous privé avec le président Florentino Pérez. Les deux hommes vont se retrouver cet été pour essayer d’écrire une belle histoire ensemble.

Outre ses qualités de footballeur, le Brésilien né en 2006 représente aussi un bel investissement en ce qui concerne le marketing. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu accordent une grande importance à ce sujet lorsqu’ils signent un joueur. Avec Endrick, ils ont trouvé une nouvelle poule aux oeufs d’or. Sur les réseaux sociaux, le crack de 17 ans, qui totalisait avant sa signature 1,9 million de followers, est suivi à présent par un peu plus de 10 millions de personnes sur ses différents réseaux sociaux. Dans le détail, il compte pratiquement 7,3 millions de followers sur Instagram. Sur X (anciennement Twitter), un peu plus de 286 000 personnes sont abonnées à son compte. Enfin, sur Tik Tok, il réunit une communauté de plus de 2,2 millions de personnes.

Les marques se l’arrachent déjà

AS précise d’ailleurs que pour un athlète de son âge, être suivi par autant de monde est un "record absolu". Nul doute que ces chiffres vont encore grimper quand il jouera enfin à Madrid. Une bonne nouvelle pour les Merengues, qui peuvent déjà se frotter les mains, eux qui possèdent 50% des droits à l’image du joueur. Puissant sur les réseaux sociaux, Endrick est aussi très apprécié des sponsors. AS précise qu’il collabore avec «Neosaldina, Rei do Pitaco et Odontocompany, toutes de grandes multinationales américaines» et qu’il a surtout un «super contrat à la Jordan qu’il a signé avec la marque New Balance».Une marque avec laquelle il est lié jusqu’en 2028 et qui lui permettra de lancer sa propre gamme de produits, en plus d’être l’une des têtes de gondoles.

Le joueur, qui a donc quitté Nike, va s’en mettre plein les poches. Thiago. Freitas, PDG de Roc Nation Sports au Brésil (Endrick collabore avec la société de Jay-Z), a d’ailleurs confié à son sujet : «avec sa sélection en équipe senior du Brésil, et peu de temps après, avec sa sélection avec l’équipe olympique, Endrick a commencé à éveiller l’intérêt d’un public qui ne s’intéresse ni aux clubs de football, ni aux jeunes à grand potentiel. C’est une nouvelle vague de croissance du nombre de ses partisans qui se poursuivra jusqu’en mai, date à laquelle il devra faire un grand bond en avant, à la veille de l’appel du groupe qui se rendra à Paris. Et cela continuera lorsqu’il ira à Madrid.» Là-bas, on est ravi de pouvoir compter sur un talent d’avenir, qui est plus puissant que Neymar au même âge selon AS. Cela promet. Florentino Pérez peut déjà se frotter les mains avec Endrick et Mbappé.