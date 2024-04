SPL : Al-Ittihad s’incline contre Al-Shabab

Privé de Karim Benzema et alors que le titre est déjà hors de portée, Al-Ittihad recevait Al-Shabab ce vendredi soir. Et dans cette 29e journée de Saudi Pro League, les locaux ont confirmé leur saison ratée avec un nouveau revers. Menés au retour des vestiaires suite au but d’Habib Diallo sur un service de Yannick Carrasco (0-1, 48e), les hommes de Gallardo ont réussi à égaliser grâce à l’entrant Hamed Allah (1-1, 58e).

Classement général Saudi Pro League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Al Hilal 77 27 66 25 2 0 83 17 2 Nassr 68 28 48 22 2 4 83 35 3 Ahli 52 28 24 15 7 6 54 30 4 Ittihad 50 28 17 15 5 8 54 37 5 Taawoun 48 28 16 13 9 6 47 31 6 Fateh 40 28 6 11 7 10 47 41 7 Ettifaq 40 28 5 10 10 8 33 28 8 Damak 38 28 6 10 8 10 40 34 9 Fayha 38 29 -8 10 8 11 38 46 Voir le classement complet

Mais voilà, les coéquipiers de l’attaquant marocain sont encore tombés dans leur propre piège. Moins investis défensivement, ces derniers ont encaissé un deuxième but à dix minutes de la fin signé Carlos Junior (1-2, 83e). En toute fin de rencontre, c’est Al Juwayr qui a parachevé le succès des siens qui grimpent à la neuvième place (1-3, 90+10e). Al-Ittihad reste cinquième.