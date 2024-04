OM : la short-list XXL pour remplacer Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille est encore à un nouveau tournant de l’ère McCourt. Sous la présidence de Pablo Longoria, Marseille a montré une certaine instabilité avec ses entraîneurs. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso… Tous n’ont pas duré chez les Olympiens pour diverses raisons et voilà que désormais, Jean-Louis Gasset a débarqué pour une opération sauvetage. Au moment de l’arrivée de l’ancien adjoint de Laurent Blanc, l’idée était claire pour la direction marseillaise et le duo Longoria-Benatia, trouver un entraîneur capable d’apaiser la situation tendue et de tenir jusqu’à la fin de saison pour ensuite pouvoir repartir sur un autre profil.

Le choix était osé pour calmer les supporters alors que le club olympien était toujours embarqué en Ligue Europa et en course pour l’Europe en Championnat. Et alors que les débuts de Jean-Louis Gasset ont été impressionnants avec plusieurs victoires de rang, la hype est retombée d’un coup avec 5 défaites de suite, des résultats décevants en championnat et une 9e place au classement. La seule éclaircie de la saison marseillaise reste le très bon parcours en Ligue Europa avec cette demi-finale face à l’Atalanta à jouer. Mais l’OM, en coulisses, pense déjà à l’année prochaine et au poste d’entraîneur car Jean-Louis Gasset ne restera pas et il faut donc dès maintenant trouver l’heureux élu.

Conceição et Haise plaisent

Selon les indiscrétions de L’Équipe, l’OM accélère dans ce dossier et aimerait officialiser un nom avant la fin du mois de mai. L’idée est évidente pour Medhi Benatia, conseiller stratégique du club, ainsi que Pablo Longoria : le prochain coach doit incarner le projet marseillais sur plusieurs saisons et donc débuter un nouveau cycle. Dans ce sens, plusieurs noms ont été évoqués. Comme nous vous le révélions, Paulo Fonseca est très bien placé dans cette liste. La saison dernière déjà, il n’était pas passé loin de rejoindre l’OM. Le technicien portugais incarne parfaitement ce que veut le club, c’est-à-dire un entraîneur stable, qui sait faire progresser ses joueurs et avec un style de jeu attrayant. Selon le quotidien français, pour l’attirer, Marseille est même prêt à doubler son salaire alors que la concurrence sera rude avec notamment l’AC Milan qui s’intéresse aussi à lui.

Dans ce sens, l’OM étudie donc plusieurs profils. Et outre le tacticien du LOSC, Medhi Benatia semble apprécier grandement… Sérgio Conceição. L’ancien coach de Nantes a tout connu du côté du FC Porto depuis maintenant 7 saisons et il ne serait pas contre un nouveau projet après avoir été usé par le club portugais. Il est d’ailleurs très apprécié par l’ancien international marocain. Et sa récente prolongation de 4 ans avec Porto ne change rien puisque cette dernière est davantage politique (avec les élections à la présidence). De son côté, Pablo Longoria a eu un coup de cœur pour le profil de Frank Haise, qui a fait des miracles avec le RC Lens et est doté d’une grande grosse connaissance de la Ligue 1.

Sous contrat avec le RCL jusqu’en 2027, il pourrait être tenté de viser plus haut désormais. Enfin, L’Equipe explique que si des noms comme Habib Beye, Thiago Motta ou encore Vincenzo Italiano ont été étudiés, Christophe Galtier semblait aussi être une piste sérieuse. Il était le choix du numéro 2 Stéphane Tessier qui l’a connu à Saint-Etienne. Mais ce dossier était jugé trop sensible (en raison des polémiques autour de lui et de son procès pour harcèlement et discrimination). L’OM a donc des idées pour cet été qu’il faudra vite concrétiser. Car le projet marseillais est encore à un tournant…