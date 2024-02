L’OM pense toujours à Paulo Fonseca pour l’été prochain

Gennaro Gattuso va quitter l’Olympique de Marseille. Comme révélé en exclusivité sur notre site, l’Italien a baissé les bras après les mauvais résultats de son équipe. Pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont miser sur Jean-Louis Gasset selon nos informations. Ce dernier sera épaulé par Ghislain Printant pour cette mission. Mais les Phocéens doivent déjà penser à l’après.

Et selon nos informations, Pablo Longoria et ses équipes ont déjà plusieurs noms en tête. Parmi eux, celui de Paulo Fonseca (50 ans), en poste au LOSC. Cela fait un moment que le technicien portugais plaît aux dirigeants olympiens. L’avenir de Fonseca est plus ouvert que jamais puisque son contrat dans le nord prend fin en juin prochain.