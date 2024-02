L’OM a choisi Jean-Louis Gasset !

Gennaro Gattuso n’aura donc pas fait de vieux os à Marseille. L’entraîneur italien n’entraînera plus l’OM, comme nous vous l’avons révélé ce matin, suite à la défaite à Brest dimanche soir. Une défaite qui a encore souligné le peu de caractère de son équipe, et le manque de révolte. Une révolte, c’est bien ce qu’attendent les supporters et l’état-major du club, qui planche depuis hier soir sur une nouvelle alternative, déjà la 3e cette saison.

Rappelons que Gattuso a remplacé Marcelino, qui devait faire oublier Igor Tudor. Et selon nos informations, la piste prioritaire se nomme Jean-Louis Gasset. Comme évoqué par L’Equipe et RMC, l’entraîneur de 70 ans est le choix de la direction pour redresser l’équipe à court terme. Jean-Louis Gasset trouverait là un sacré rebond, lui qui a vécu un sacré traumatisme durant la Coupe d’Afrique des Nations. Poussé vers la sortie après la phase de poules, alors que la Côte d’Ivoire se dirigeait vers une piteuse élimination, il a vu la sélection ivoirienne sauver miraculeusement sa place pour les 8es de finale avant d’aller gagner la compétition, sous les ordres de son ancien adjoint Emerse Faé !

L’OM a offert un contrat court à Gasset

Une grosse expérience et une maîtrise de la L1

Mais Gasset, c’est surtout une grosse expérience de la Ligue 1, caractéristique recherchée par l’OM. Le coach avait ainsi su redresser efficacement une équipe de Saint-Etienne à la dérive, en position de relégable en novembre 2017, qu’il avait emmené jusqu’à la 7e place de L1. Longtemps entraîneur adjoint de Laurent Blanc, à Bordeaux et au PSG, où il était très apprécié des joueurs, il a aussi su mener une carrière d’entraîneur principal de grande qualité, où ses méthodes, avec beaucoup de proximité avec les joueurs, n’ont jamais été démenties.

L’OM compte donc sur ses qualités, et son impact auprès des joueurs, pour redresser la barre d’ici la fin de saison. Et tenter d’aller chercher une qualification européenne, alors que l’OM a perdu du terrain au fil des contre-performances. Reste à savoir s’il saura durer plus longtemps que ses deux prédécesseurs !