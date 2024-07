France U19-Ukraine U19 : les compositions officielles

Place aux demi-finales de l’Euro U19 2024 ce jeudi avec un duel entre la France et l’Ukraine. Les Bleuets s’articulent dans un 4-3-3 avec Justin Bengui João comme dernier rempart derrière Saël Kumbedi, Yoni Gomis, Jérémy Jacquet et Aboubaka Soumahoro. L’entrejeu est composé de Valentin Atangana, Senny Mayulu et Mayssam Benama. En attaque, Steve N’Goura est soutenu par Lucas Michal et Saïmon Bouabré.

De leur côté, les Ukrainiens s’organisent dans un 4-1-4-1 avec Vladyslav Krapyvtsov dans les cages derrière Oleksiy Gusev, Mykola Oharkov, Ivan Yermachkov et Taras Mykhavko. Maksym Melnychenko est placé en sentinelle derrière Danylo Krevsun et Viktor Tsukanov. Les ailes sont occupées par Gennadiy Synchuk et Ramik Gadzhiev alors que Dmytro Bohdanov est placé en pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Ukraine U19 : Krapyvtsov - Gusev, Oharkov, Yermachkov, Mykhavko - Melnychenko - Synchuk, Tsukanov, Krevsun, Gadzhiev - Bohdanov

France U19 : Bengui João - Kumbedi, Gomis, Jacquet, Soumahoro - Atangana, Mayulu, Benama - Michal, N’Goura, Bouabré