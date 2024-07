OM : les premières impressions de Pierre-Emile Højbjerg

Après Mason Greenwood, l’OM a frappé un autre coup venu tout droit de Premier League. Il y a trois jours, le club phocéen a annoncé le recrutement via un prêt avec option d’achat de Pierre-Emile Højbjerg en provenance de Tottenham. Le nouveau numéro 28 marseillais s’est déjà mis à l’entraînement même s’il n’était pas encore disponible pour la seconde rencontre amicale de l’été contre Toulon hier (3-0). Il a tout de même eu le temps de livrer sa première interview au média de son nouveau club. Présent au Pharo, l’international danois a fait part de ses impressions sur la ville de Marseille dans un français impeccable.

«Le groupe m’a très bien reçu. Le centre d’entraînement aussi. Je suis très content. Ça fait très plaisir. Maintenant, il faut se mettre au travail et bien bosser et prendre du plaisir, assure-t-il sur le site de l’OM. C’est une ville très belle. On m’a montré un coin très beau. Je suis motivé et très engagé dans le projet. J’ai hâte d’apprendre de mon entraîneur, de mes coéquipiers et de me donner à fond tous les jours. J’ai envie de travailler, de jouer, de courir, d’aider mon équipe, mes coéquipiers et d’essayer de rendre les supporters fiers.»