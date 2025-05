Le PSG et l’OM parmi les clubs les plus valorisés du monde, l’OL sort du classement

J-2 avant la finale de l’UEFA Champions League entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Le club champion de France espère remporter cette coupe aux grandes oreilles après laquelle il court depuis l’arrivée de QSI à la tête de la formation francilienne. Des dirigeants qui ont tout fait pour que l’écurie parisienne grandisse à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne l’aspect économique ou encore le développement de sa marque à l’international. Tout cela paye et le PSG est aujourd’hui considéré comme l’un des clubs les plus puissants.

La suite après cette publicité

Preuve en est puisqu’il est présent dans le classement des clubs ayant la plus haute valorisation d’entreprise. Un classement établi chaque année depuis dix ans par l’institut Football Benchmark et dont L’Equipe a partagé les résultats en avant-première. Sans surprise, c’est le Real Madrid qui trône en tête avec un total de 6,278 milliards d’euros. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Manchester City avec un bilan de 5,104 milliards d’euros. Malgré des moments compliqués, Manchester United se place en troisième position (5,051 Md€), devant le FC Barcelone (4,459 Md€) et le Bayern Munich (4,281 Md€).

La suite après cette publicité

Le PSG et l’OM progressent, l’OL sort du classement

Viennent ensuite Liverpool (4,207 Md€) et Arsenal (4,010 Md€). Ils devancent le Paris Saint-Germain, seul représentant tricolore dans le top 10 avec une valeur d’entreprise de 3,760 milliards d’euros. Nos confrères précisent que le club de la capitale a réalisé une augmentation de 4% depuis l’an dernier et de 346% depuis 2016. Il s’agit de la deuxième meilleure augmentation sur cette période. Seul Tottenham, qui a construit un nouveau stade, fait mieux (357 %). Les Spurs (3,659 Md€) arrivent toutefois derrière Paris au classement de cette année 2025. Chelsea boucle ce top 10 avec une valeur d’entreprise de 3,016 milliards d’euros.

Concernant les autres clubs français parmi les 32 meilleurs résultats, on retrouve seulement l’Olympique de Marseille. L’écurie phocéenne pointe en 23e position avec une valeur d’entreprise de 594 M€. En une année, elle a réalisé une progression de +24% et a gagné 4 places. Depuis 2016, elle a affiché une augmentation de +212%. Le travail de Pablo Longoria et ses équipes paye pour l’OM. En revanche, celui de John Textor ne semble pas réussir à l’Olympique Lyonnais, qui n’est plus présent parmi les 32 meilleurs clubs en ce qui concerne la valorisation d’entreprise.