LdC : le rétropédalage de Basile Boli sur le PSG

Samedi soir, l’Inter et le PSG vont s’affronter en finale de la Ligue des Champions. Au micro de France TV, Basile Boli, l’ancien joueur de l’OM, a avoué sur soutenir l’écurie francilienne. «Je vais regarder la finale comme tout le monde. Mon cœur reste bleu et blanc mais je suis derrière le Paris Saint-Germain. Représenter la France c’est quelque chose d’important pour moi.» Ce qui a provoqué une énorme incompréhension de nombreux amoureux de l’OM, dont Eric Di Meco. Face à toutes ces critiques, Basile Boli a décidé de s’expliquer ce jeudi dans les colonnes de La Provence.

«Il s’agissait d’une émission réservée aux enfants âgés entre 7 et 11 ans, quelque chose de léger. Mes déclarations ont été mal comprises. J’ai peut-être vexé pas mal de personnes, mais je ne soutiens personne et, surtout, je ne suis pas fâché avec l’OM. Cela fait 32 ans qu’une équipe française n’a pas remporté la Ligue des Champions. Je suis Marseillais à la vie à la mort, mais je suis Français d’abord. Personne n’ignore la rivalité entre l’OM et Paris. Comme Zinédine Zidane et Didier Deschamps, mon cœur ne peut pas être autre chose que bleu et blanc. Je le répète, je n’ai pas dit ça pour soutenir Paris. Quand, au tennis, Nadal affronte Monfils, je supporte Monfils parce qu’il est français et même si l’adversaire est plus fort. Je ne peux pas être Parisien, c’est impossible ! Ce que l’OM m’a donné durant ces quatre saisons (1990-94), personne ne pourra jamais m’en donner autant ! Avant de venir à Marseille, j’avais marqué très peu de buts avec Auxerre. Et à l’OM, j’en ai mis plein ! Je vais regarder la finale samedi, mais je vais vous dire une chose : le plus important pour moi, c’est que les Olympiens retrouvent la Ligue des Champions la saison prochaine.» Un rétropédalage en bonne et due forme.