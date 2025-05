Ousmane Dembélé raconte le PSG sans Kylian Mbappé

Ce samedi le PSG a rendez-vous avec son histoire en affrontant l’Inter Milan en finale de Ligue des champions. L’occasion de remporter pour la première fois ce trophée, un an seulement après le départ de Kylian Mbappé. Le Français avait divisé lors de son passage à Paris. Présent en conférence de presse, Ousmane Dembele s’est confié sur le PSG sans Mbappé. Pour beaucoup, Paris est bien meilleur sans l’attaquant du Real Madrid et semble être plus cohérent. Mais pour Dembélé, ce n’est pas vraiment le cas.

«Peut-être avec Kylian Mbappé on serait encore plus fort aussi. On ne sait pas ce qu’il pourrait se passer. Mbappé avait un rêve : jour au Real Madrid. Le PSG a continué son chemin. Il y a un avant et un après Kylian Mbappé. On lui souhaite bonne chance. Nous, on s’est concentré sur nous, sur la saison qu’on voulait faire», a notamment déclaré l’attaquant parisien.