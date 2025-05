La réponse cash de Nasser al-Khelaïfi aux détracteurs du PSG

Paris a mis les pieds dans l’éternel. Après 14 années d’attente, marquées par de nombreuses désillusions et soirées funestes, le club de la capitale a enfin triomphé en remportant la première Ligue des Champions de son histoire. Un succès acquis aux dépens de l’Inter Milan, et dans des proportions historiques (5-0) que personne n’aurait jamais vraiment pu soupçonner.

Cette victoire est évidemment celle des joueurs, de Luis Enrique, qui avait déjà été titré à la tête du Barça en 2015, toujours en Allemagne, mais cette fois à Berlin. Mais cette victoire est aussi celle de Nasser al-Khelaïfi, le patron parisien, qui avait fait de la Ligue des Champions son cheval de bataille dès son arrivée au club il y a 14 ans. L’attente fut longue, mais la saveur est particulière pour le Qatari.

Il pense déjà à la prochaine

«Cette année a été très spéciale, on a eu des débuts difficiles, tout le monde nous critiquait, doutait de nous, et là, beaucoup de gens n’avaient pas confiance en notre projet, nos investissements… Aujourd’hui, on a prouvé qu’on est là, on est champions, j’ai du mal à y croire. 5-0, c’est incroyable, c’est un rêve», exprimait le patron parisien au micro de Canal, ému.

«On défend le drapeau de la France, on est un club français, on mérite, il y a beaucoup de grands clubs en France, tout le monde critique la France en disant qu’on n’a pas de qualité, mais on a montré aujourd’hui qu’on a de grands joueurs. L’objectif ? De gagner encore une fois, ce sont 14 ans de travail, on a eu la deuxième plus jeune équipe en finale, on construit quelque chose pour le futur. On a le meilleur entraîneur et le meilleur directeur sportif au monde, on est un grand club.» Personne ne dira le contraire.