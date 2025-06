Gabri Veiga quitte l’Arabie saoudite et signe à Porto

Gabri Veiga est de retour en Europe. Après avoir quitté le Celta de Vigo pour filer en Arabie saoudite, à Al Ahli, le milieu offensif espagnol de 23 ans débarque au Portugal. Il s’est engagé en faveur du FC Porto en échange de 15 M€, hors bonus. Gabri Veiga pourra disputer la Coupe du Monde des Clubs avec les Dragões.

« Le premier renfort pour la saison 2025/26 arrive dans la cité Invicta en provenance de Gidá. Gabri Veiga, jeune international espagnol, a quitté l’Arabie saoudite pour le Portugal et Al-Ahli pour le FC Porto, s’engageant avec le club pour les cinq prochaines saisons. Il emporte avec lui la Ligue des champions asiatique. Le FC Porto a acquis 90 % des droits économiques du joueur pour un montant fixe de 15 millions d’euros plus un montant variable maximum de 4 millions d’euros en fonction de la réalisation de certains objectifs. Le contrat court jusqu’au 30 juin 2030 et comprend une clause de résiliation de 65 millions d’euros. Al-Ahli assumera la responsabilité du mécanisme de solidarité envers les tiers et le FC Porto déclare qu’il lui sera facturé 1,25 million d’euros pour les services d’intermédiation. »