CdM 2026 : la Corée du Sud valide sa qualification pour le prochain Mondial, l’Iran s’incline

Les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient, ce jeudi soir, dans la zone Asie. Après la qualification surprise de l’Ouzbékistan pour le prochain Mondial, la Corée du Sud défiait de son côté l’Irak. Tenus en échec à la pause malgré une supériorité numérique après le carton rouge d’Ali Al Hamadi (26e), les Sud-Coréens trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires grâce à Kim Jin-Gyu (63e) puis Hyeon-Gyu Oh (82e). Un succès (2-0) assurant aux hommes de Myung-Bo Hung leur place au prochain Mondial, aux côtés des Jordaniens.

De son côté, l’Iran était opposé au Qatar. Rapidement réduits à dix après l’expulsion de Mohammadi (35e), les Iraniens craquaient finalement juste avant la pause sur une réalisation de Pedro Miguel (41e). Au retour des vestiaires, le tableau d’affichage n’évoluait plus et le Qatar s’offrait une courte victoire. L’Iran, d’ores et déjà qualifié, reste leader du groupe.