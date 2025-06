Cristian Chivu est le nouvel entraîneur de l’Inter

Tout est allé très vite. Simeone Inzaghi parti à Al-Hilal, l’Inter s’est démené pour lui trouver un remplaçant. Mais alors que Cesc Fabregas était annoncé comme le favori pour succéder à l’Italien, Côme s’est rapidement opposé au départ de l’Espagnol. Depuis cet après-midi, le nom de Cristian Chivu a alors surgi.

Et cette fois, c’est la bonne pour les Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport et Il Corriere dello Sport annoncent en chœur que le Roumain de 44 ans a été choisi et sera bien le nouvel entraîneur de l’Inter dès le prochain Mondial des Clubs. Passé par le club lombard entre 2007 et 2014, l’ancien défenseur est à la tête de Parme, équipe qu’il a maintenue cette saison en Serie A.