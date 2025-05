PSG : Ousmane Dembélé envoie un message fort aux supporters parisiens

Sur un petit nuage après le sacre du Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan (5-0), Ousmane Dembélé, plus que jamais en course pour remporter le Ballon d’Or, a logiquement laissé éclater sa joie. Le numéro 10 parisien a cependant demandé aux supporters parisiens de célébrer cette victoire historique sans «tout casser».

«Les supporters le méritent, eux aussi sont exceptionnels. Ce club le mérite tellement. Le coach a changé des choses et mis beaucoup de concurrence partout. Il faut se donner à 100 % et défendre. J’ai dit que je voulais montrer l’exemple, marquer des buts et défendre. On forme une vraie équipe. Ça doit être incroyable à Paris. Je le redis, mais : fêtez sans tout casser s’il vous plaît». Pour rappel, certains débordements ont déjà eu lieu dans la capitale française, obligeant les forces de l’ordre à intervenir…