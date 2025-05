Inter Milan : Beppe Marotta admet la supériorité écrasante du PSG et soutient son coach

Soir de fête à Munich, à Paris mais pas à Milan. Ce samedi, le Paris Saint-Germain a massacré 5-0 l’Inter Milan et en Lombardie c’est la soupe à la grimace. Directeur sportif du club italien, Beppe Marotta a eu du mal à contenir sa déception. Le dirigeant italien a clairement admis au micro de Sky Sports la supériorité des Franciliens ce soir et a tenu à soutenir son coach Simone Inzaghi.

«Une soirée négative, l’adversaire nous a surclassé dans tous les secteurs. Cela ne doit pas effacer notre parcours (…) Cela ne change rien à notre avis sur Inzaghi, nous avions dit que nous nous serions vus dans la semaine. Il a un an de contrat et il a démontré qu’il était à la hauteur. Ce n’est pas une soirée négative qui efface tous les mérites. On va se rencontrer», a-t-il déclaré.