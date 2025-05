PSG - Inter Milan : les compositions officielles

Soirée de champions en Allemagne du côté de l’Allianz Arena de Munich. Après une campagne 2024/2025 épique de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan s’affrontent ce soir à 21h pour le sacre ultime à l’occasion de cette 70e finale de C1. Les Parisiens de Luis Enrique s’articulent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Joao Neves et Fabian Ruiz se retrouvent dans l’entrejeu avec Vitinha en sentinelle. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia accompagnent Ousmane Dembélé en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Lombards de Simone Inzaghi s’organisent dans un 3-5-2 classique avec Yann Sommer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Hakan Çalhanoğlu est placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés tandis que les couloirs sont occupés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Devant, Lautaro Martínez et Marcus Thuram sont associés en pointe.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Inter Milan : Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez