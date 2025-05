PSG : Presnel Kimpembe et Ousmane Dembélé rejoignent un cercle très fermé

Soirée historique pour le Paris Saint-Germain ce samedi après sa victoire 5-0 contre l’Inter Milan. Le club francilien a ainsi remporté la première Ligue des Champions dans son histoire. Sacrés, Ousmane Dembélé et Presnel Kimpembe font ainsi coup double avec leur titre de Champion du monde acquis en 2018 avec la France. Les deux internationaux français rejoignent ainsi un cercle fermé de 15 joueurs.

On y retrouve Raphaël Varane (quatre titres avec le Real Madrid en 2014, 2016, 2017 et 2018), mais aussi Benjamin Pavard, Lucas Hernandez (aussi vainqueur ce soir) et Corentin Tolisso en 2020 avec le Bayern Munich tandis qu’Olivier Giroud et N’Golo Kanté ont remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021. De la génération sacrée en 1998, 7 joueurs ont réalisé cette performance, il s’agit de Fabien Barthez (Olympique de Marseille, 1993), Marcel Desailly (Olympique de Marseille, 1993 et AC Milan, 1994), Didier Deschamps (Olympique de Marseille, 1993 et Juventus, 1996), Christian Karembeu (Real Madrid, 1998), Bixente Lizarazu (Bayern Munich, 2001), Zinédine Zidane (Real Madrid, 2002) et Thierry Henry (FC Barcelone, 2009).