Nantes tient un accord avec son futur entraîneur

Ça se dessine pour le futur entraîneur de Nantes. Après le renvoi d’Antoine Kombouaré la semaine dernière, plusieurs pistes avaient fait surface. L’une d’entre elles a pris de l’ampleur au cours des derniers jours, et elle mène à Luis Castro, l’actuel coach de Dunkerque. Selon les informations d’Ouest-France, un accord a été trouvé entre les Canaris et le technicien de 45 ans, qui a mené le club nordiste à une demi-finale de Coupe de France (perdue contre le PSG), ainsi qu’un à un play-off d’accession à la Ligue 1 cette saison (perdu contre Metz).

Cette semaine, Castro a rencontré les dirigeants canaris, et il aurait fait forte impression lors de son entretien. Avec la nomination toujours plus proche de Pierre Sage à Lens, tout porte à croire qu’il deviendra le troisième Portugais à s’asseoir sur le banc nantais, après Sergio Conceicao (2016-2017) et Miguel Cardoso (2018). Il s’était révélé sur le banc des équipes de jeunes de Benfica, en remportant notamment un triplé Youth League, Championnat du Portugal, et Coupe intercontinentale en 2022 avec les U19 portugais, dont faisait partie Joao Neves.