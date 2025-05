C’est fini pour Antoine Kombouaré à Nantes !

Les saisons passent et se ressemblent inlassablement à Nantes. Malgré un effectif assez intéressant individuellement, le FC Nantes n’arrive pas à passer le cap depuis de nombreuses saisons. Luttant pour leur survie en Ligue 1 depuis des années, les Canaris y arrivent toujours péniblement après des combats de longue haleine. Sous la houlette d’Antoine Kombouaré, le club des bords de l’Erdre semblait s’être condamné à cette réalité. Spécialiste des missions maintien, l’ancien coach du PSG n’a jamais failli dans sa tâche alors que le FCN est toujours resté en Ligue 1 sous ses ordres.

Après un premier passage entre 2021 et 2023, le coach de 61 ans était revenu à la rescousse du club l’année dernière pour assurer le maintien des pensionnaires de la Beaujoire dans l’élite. Après avoir assuré sa mission, Kombouaré avait vu les dirigeants nantais lui accorder leur confiance pour une saison supplémentaire. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu lors de la saison 2024-2025. Malgré un effectif taillé pour faire mieux, le FC Nantes a stagné dans les méandres du classement. Terminant à la 13e place, le club nantais a lutté pour son maintien jusqu’à la fin, ne terminant qu’à trois unités par rapport au barragiste Reims.

Le FC Nantes se sépare d’Antoine Kombouaré et cherche son remplaçant

Une stagnation vers le bas qui n’est pas forcément au goût des dirigeants nantais, qui aspirent à mieux dans le futur. Ainsi, Antoine Kombouaré a été forcément fragilisé ces dernières semaines. Et c’est finalement ce mardi que le couperet est tombé. Après un rendez-vous qui a eu lieu ces dernières heures, le club et Antoine Kombouaré ont convenu de leur séparation comme l’indique L’Équipe.

Une nouvelle attendue et qui ressemblait plus à un secret de Polichinelle depuis de nombreuses semaines tant le divorce entre les deux parties semblait consommé. Dès lors, Nantes travaille pour préparer la suite. Disposant d’arguments pour attirer de nombreux candidats, les Canaris vont sûrement travailler quelques semaines afin de trouver le remplaçant idéal à Kombouaré avant la reprise de l’entraînement qui aura lieu entre fin juin et début juillet. Ces dernières semaines, le nom de Pierre Sage avait circulé. Autre possibilité, celle de voir son actuel adjoint Ahmed Kantari lui succéder à la tête du banc des Canaris…