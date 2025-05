Lens très proche d’un accord avec Pierre Sage

Orphelin de son entraîneur Will Still parti en Angleterre, le RC Lens touche au but. Désireux de trouver rapidement un successeur au Belge, le club nordiste avait multiplié les pistes (Sylvain Ripoll, Luis Castro, Karel Geraerts, Sébastien Pocognoli). Aujourd’hui, les Sang et Or ont enfin trouvé leur homme idéal.

Nous sommes en mesure de vous annoncer qu’un accord a quasiment été trouvé avec Pierre Sage. Le dénouement du dossier est imminent. Si la question de la composition du staff sera réglée ultérieurement, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, libre depuis cet hiver, va faire son grand retour sur un banc de Ligue 1.