PSG-Inter : Barella a parlé à Donnarumma

Ce samedi soir, le PSG a rendez-vous avec son histoire. Le club de la capitale affronte l’Inter Milan en finale de Ligue des champions avec l’objectif de décrocher le premier titre de l’histoire du club. En face, il faudra donc se méfier de l’équipe italienne qui a sorti le Barça au tour précédent. Le portier parisien Donnarumma va retrouver plusieurs coéquipiers en sélection sur ce match.

Présent en conférence de presse, le milieu de l’Inter Nicolò Barella s’est confié sur sa relation avec Donnarumma. «On s’est parlé hier, mais on a parlé de tout et n’importe quoi mais pas du foot, on a parlé de la famille, de la sélection, j’ai beaucoup de respect pour lui et pour tous les joueurs du PSG mais j’espère que Gigio sera sage demain (rires)»