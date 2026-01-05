Menu Rechercher
CAN 2025 : les supporters camerounais chambrent le Maroc

Par Allan Brevi
1 min.
Des supporters camerounais en tribunes @Maxppp
Le Cameroun et le Maroc se préparent déjà pour leur quart de finale de la CAN 2025, prévu vendredi prochain, après leurs victoires respectives face à l’Afrique du Sud (2-1) et la Tanzanie (1-0). À la sortie du stade de Rabat, les supporters camerounais affichaient une confiance et une ferveur impressionnantes, certains annonçant déjà : « vendredi, on climatise tout le Maroc, le Maroc n’a qu’à bien se tenir ! » ou encore « nous les Camerounais, nous sommes tous unis… on va jouer notre jeu et continuer la compétition ». La fierté nationale se mêlait à l’enthousiasme pour la reconstruction de l’équipe, certains fans rappelant le rôle du président Samuel Eto’o et saluant l’état d’esprit retrouvé des Lions Indomptables d’après RMC Sport.

Du côté marocain, la prudence reste de mise, même si l’enthousiasme est palpable. Un supporter a aussi confié : « le Cameroun, c’est l’un des adversaires les plus difficiles de cette CAN. Ils ont fait de belles performances et possèdent une attaque chirurgicale. » Un autre a, lui, déclaré : « on va boxer tous les adversaires, y compris le Cameroun, et on ira en demi-finale ! » Entre chambrage et respect mutuel, l’ambiance promet un choc intense et passionné.

