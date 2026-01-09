Menu Rechercher
0 - 1
36'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco Quarts de finale
Cameroun
0 - 1
36'
Maroc
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
26'
0 - 1
(PD A. El Kaabi) Brahim Díaz
Voir le live commenté
Possession 63% Maroc Cameroun
Tirs 1 1 2 0 1 3
Grosses occasions créées 100% Maroc 1 Cameroun 0
Compositions Cameroun 3-5-2 Maroc 4-3-3
Qui va gagner ?
1 CAM N NUL 2 MAR
1776 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 1
Fautes subies
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 3 #2 Flag Cameroun Arthur Avom 2 #3 Flag Maroc Achraf Hakimi 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 4/5 80% #2 Flag Cameroun Arthur Avom 4/5 80% #3 Flag Cameroun Che Malone 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag Cameroun Che Malone 2 #2 Flag Maroc Bilal El Khannouss 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Cameroun Danny Namaso 2/3 67% #2 Flag Maroc Neil El Aynaoui 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 0/5 0% #2 Flag Cameroun Mahamadou Nagida 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 0/3 0% #2 Flag Cameroun Che Malone 0/2 0%
Corners et centres réussis
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 3

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
N
V
D
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Guy-Marcelin Kilama Guy-Marcelin Kilama Inconnu

Top commentaires

9ais 🍅 20:30 Aller encore des buts svp 2 Répondre
Match Cameroun - Maroc en direct commenté

Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 9 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Cameroun et Maroc (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Cameroun et Maroc. Ce match aura lieu le vendredi 9 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Cameroun et Maroc.

Arbitres

Dahane Beida arbitre principal
Ivanildo Meirelles de O Sanches Lopes arbitre assistant
Jerson Emiliano dos Santos arbitre assistant
Mahmood Ali Mahmood Ismail quatrième arbitre
Haythem Guirat arbitre VAR
Daniel Nii Ayi Laryea arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay Abdallah Rabat
Stade Prince Moulay Abdallah
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 17166
  • Affluence maximum : 63000
  • % de remplissage : 31

Match en direct

Date 09 janvier 2026 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code CAM-MAR
Zone Afrique
Équipe à domicile Cameroun
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Cameroun et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Cameroun Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Cameroun et Maroc ?

Cameroun : le coach D. Pagou a choisi une formation en 3-5-2 : D. Epassy, N. Tolo, S. Kotto, C. Malone, A. Nagida, D. Loader, C. Baleba, A. Avom, J. Tchamadeu, C. Kofane, B. Mbeumo.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par W. Regragui évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Y. Bono, N. Mazraoui, A. Masina, N. Aguerd, A. Hakimi, I. Saibari, N. El Aynaoui, B. El Khannouss, A. Ezzalzouli, A. El Kaabi, Brahim Díaz.

Qui arbitre le match Cameroun Maroc ?

Dahane Beida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Cameroun Maroc ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.

Quelle est la date et l'heure du match Cameroun Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour Maroc ?

Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 26'.

