Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Cameroun - Maroc en direct commenté
Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 9 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Cameroun et Maroc (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Cameroun et Maroc. Ce match aura lieu le vendredi 9 janvier 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Cameroun et Maroc.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Cameroun et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 janvier 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Cameroun Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Cameroun et Maroc ?
Cameroun : le coach D. Pagou a choisi une formation en 3-5-2 : D. Epassy, N. Tolo, S. Kotto, C. Malone, A. Nagida, D. Loader, C. Baleba, A. Avom, J. Tchamadeu, C. Kofane, B. Mbeumo.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par W. Regragui évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Y. Bono, N. Mazraoui, A. Masina, N. Aguerd, A. Hakimi, I. Saibari, N. El Aynaoui, B. El Khannouss, A. Ezzalzouli, A. El Kaabi, Brahim Díaz.
- Qui arbitre le match Cameroun Maroc ?
Dahane Beida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Cameroun Maroc ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.
- Quelle est la date et l'heure du match Cameroun Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 janvier 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué le but pour Maroc ?
Un seul but a été inscrit pour Maroc par Brahim Díaz 26'.