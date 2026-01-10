Menu Rechercher
CAN 2025, Cameroun : le discours enflammé de Samuel Eto’o après l’élimination contre le Maroc

Par Allan Brevi
1 min.
Samuel Eto'o @Maxppp
Cameroun 0-2 Maroc

Éliminé en quarts de finale de la CAN 2025 après une défaite face au Maroc (2-0), le Cameroun a pu compter sur la prise de parole forte de Samuel Eto’o dans le vestiaire. Très ému, le président de la Fédération camerounaise de football a tenu à saluer l’attitude et le parcours de ses joueurs. « Je veux vous dire d’être fiers de vous-mêmes et de ce que vous avez fait pendant cette compétition », a-t-il lancé, appelant le groupe à rester digne et uni malgré la déception, tout en soulignant que « des millions de Camerounais sont fiers de vous ».

AllezLesLions
🎥 Samuel Eto’o a fait les discours dans les vestiaires des Lions indomptables après l’élimination face au Maroc.

Il leur a demandé d’être fier de ce qu’ils avaient réalisé lors de cette CAN 2025. 🦁🇨🇲
Assumant ses choix forts avant la compétition, notamment le remplacement du sélectionneur, Eto’o a insisté sur l’état d’esprit affiché par les Lions indomptables. « Peu importe le résultat, nous avons vu une équipe d’hommes et une équipe de Camerounais », a-t-il affirmé, avant de se projeter clairement vers l’avenir. Déterminé, l’ancien capitaine a conclu par un message ambitieux : « la prochaine CAN, on vient pour la gagner ! (…) On va prendre notre revanche ». Un discours mobilisateur, accueilli par l’hymne national entonné par les joueurs dans un vestiaire chargé d’émotion.

