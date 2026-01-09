Menu Rechercher
CAN 2025, Maroc : l’analyse forte d’Azzedine Ounahi après la qualification

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Azzedine Ounahi avec le Maroc
Cameroun 0-2 Maroc

Ce vendresi soir, le Maroc s’est imposé face au Cameroun (2-0). Une belle victoire pour les Lions de l’Atlas qui se qualifient pour les demi-finales. Tout ça, sans Azzedine Ounahi, blessé au mollet. Mais après la rencontre, l’ancien milieu de l’OM s’est confié sur le match et a estimé que son équipe avait affiché un niveau du Mondial 2022.

«Je pense que les joueurs ont fait un grand match dès la première minute. Avec de l’intensité. Moi, j’ai vu le match de l’extérieur et j’ai vu une équipe de Coupe du monde. On a joué avec la même intensité, la même envie. On savait que le match face au Cameroun serait dur. Mais on a été à la hauteur. Et il n’y avait rien pour eux sur ce match.»

CAN
Maroc

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc
