CAN 2025, Maroc : la réponse sèche de Walid Regragui sur l’arbitrage

Cameroun 0-2 Maroc

C’est un sujet qui revient tout le temps depuis le début de la compétition. Et qui a fait polémique lors de ce Maroc-Cameroun : l’arbitrage. Alors que le Maroc est régulièrement accusé d’être favorisé par l’arbitrage dans cette CAN, ce sujet a agacé Walid Regragui comme il l’a confié en conférence de presse. Le sélectionneur marocain a été cash sur le sujet.

«On a des avantages ? Moi, j’ai vu plutôt des penalties qui auraient pu être sifflés pour nous. Moi, jamais, je ne parle de l’arbitrage. En Côté d’Ivoire, un penalty n’avait pas été sifflé pour nous contre l’Afrique du Sud. J’avais été suspendu sans aucune raison en Côte d’Ivoire. Les gens veulent dire que le Maroc gagne avec des avantages. Ce n’est pas le cas, on gagne sur le terrain. Les statistiques nous donne meilleur que les autres. On se créé plus d’opportunités. Aucun but n’a été retiré à aucune équipe. Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. Le Maorc est l’équipe à battre donc on va essayer de trouver les raisons pour dire qu’on est avantagé. Le seul avantage, c’est de jouer devant 67 000 personnes. Le reste, on parle sur le terrain? Le Cameroun a fait son match mais est tombé sur meilleur que lui je pense. Je pense qu’on mérite notre victoire.»

