PSG : Doué veut croire à la rivalité naissante avec le Paris FC

Après la victoire du PSG contre le Paris FC (2-1) au Parc des Princes dimanche, Désiré Doué est passé en zone mixte pour analyser cette nouvelle rivalité entre les deux clubs parisiens. Pour la première fois en 47 ans, les deux clubs de la capitale ont croisé le fer. Si Maxime Lopez parissait quelque peu pessimiste sur le potentiel de ce derby parisien, Désiré Doué veut y croire.

«Il fallait trouver les solutions pour pouvoir aller se créer des occasions et marquer. Mais on a su le faire, donc c’est top. Oui, bien sûr. On avait à cœur de gagner ce match. C’est important. On joue contre le Paris FC, nous, on est le Paris Saint-Germain. C’était important de montrer qu’on doit gagner ce genre de match et ce genre de derby.»