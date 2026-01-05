PSG : Désiré Doué veut "manger" l’OM

Après la victoire du PSG contre le Paris FC (2-1) au Parc des Princes dimanche, Désiré Doué est passé en zone mixte pour lancer un avertissement à l’OM, prochain adversaire du PSG au Trophée des Champions qui aura lieu au Koweït jeudi.

«Il faut gagner le plus de trophées, chaque trophée qu’on a devant nous, on a envie d’aller le manger comme vous dites parce que vous dites rassasié. Mais voilà, c’est important en plus, c’est Marseille donc ça va être un match avec encore plus d’enjeux, il faudra gagner. Il faut toujours se remettre en question. Voilà, c’est sur ce genre de match aussi, on sait qu’il y a des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer. Il faut qu’on travaille très dur cette année pour atteindre les objectifs qu’on s’est fixés et aller gagner le plus de trophées possible.»