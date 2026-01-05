Menu Rechercher
Commenter 22
Trophée des Champions

PSG : Désiré Doué veut "manger" l’OM

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG Marseille

Après la victoire du PSG contre le Paris FC (2-1) au Parc des Princes dimanche, Désiré Doué est passé en zone mixte pour lancer un avertissement à l’OM, prochain adversaire du PSG au Trophée des Champions qui aura lieu au Koweït jeudi.

La suite après cette publicité

«Il faut gagner le plus de trophées, chaque trophée qu’on a devant nous, on a envie d’aller le manger comme vous dites parce que vous dites rassasié. Mais voilà, c’est important en plus, c’est Marseille donc ça va être un match avec encore plus d’enjeux, il faudra gagner. Il faut toujours se remettre en question. Voilà, c’est sur ce genre de match aussi, on sait qu’il y a des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer. Il faut qu’on travaille très dur cette année pour atteindre les objectifs qu’on s’est fixés et aller gagner le plus de trophées possible.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marseille
Désiré Doué

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier