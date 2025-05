Jean-Pierre Papin confirme son départ de l’OM

Coach de la réserve de l’OM, avec qui il avait terminé 3e puis 4e de National 3 ces deux dernières saisons, Jean-Pierre Papin va découvrir autre chose. Ce vendredi dans un entretien accordé à La Provence, le Ballon d’Or 1991 a confirmé qu’il allait quitter le club. Pour rappel, ses derniers mois avaient été marqués par une altercation avec le responsable du groupe « Pro2 » Ali Zarrak, tandis que son avenir avait un moment été cité du côté de Martigues.

La suite après cette publicité

«Avec les jeunes on s’attache, j’avais un très bon rapport avec eux et c’est vrai que ça fait bizarre de partir mais bon c’est comme ça, c’est le foot. Ce sont des joueurs qui étaient et qui sont déjà doués puisque quand tu es à l’OM, tu dois être au-dessus de la moyenne. J’ai appris beaucoup de choses avec eux, c’était bien.» Il a également ajouté : «si j’aurais voulu continuer avec la réserve sans le conflit (avec Ali Zarrak)? Possible, oui. J’ai eu des discussions avec Martigues, ça ne s’est pas fait car je trouvais que le challenge était plus compliqué surtout que le club ne pouvait pas prendre de joueurs. Il y avait aussi ce challenge avec la réserve que je voulais mener au bout donc c’était un peu compliqué de quitter le navire comme ça.»