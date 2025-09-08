Real Madrid : Aurélien Tchouameni a hâte de jouer contre l’OM

Le Real Madrid va débuter sa campagne de Ligue des Champions avec la réception de l’Olympique de Marseille. Un choc XXL pour les Phocéens, mais aussi un rendez-vous excitant pour Aurélien Tchouameni.

« Évidemment, j’étais content de voir qu’on allait affronter Marseille et Monaco. Ils vont venir à la maison. Ça aurait été cool aussi de jouer là-bas parce qu’on sait qu’à Marseille il y a une ferveur particulière. On a hâte de commencer cette campagne », a-t-il confié en conférence de presse.