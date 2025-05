EdF : Didier Deschamps donne un conseil à Rayan Cherki

À 21 ans, Rayan Cherki a enfin convaincu Didier Deschamps de l’appeler en équipe de France alors que l’Algérie le convoitait. Arrivé ce vendredi à Clairefontaine, le joueur de l’OL va découvrir un nouvel environnement. L’occasion pour Didier Deschamps de lui donner un précieux conseil.

« Il fait comme Kalulu, c’est la première fois qu’il vient là. Je discuterai avec Rayan, Pierre. Le fait d’être le plus naturel possible comme ils peuvent l’être dans leur club. C’est des échanges, même si les jeunes d’aujourd’hui sont de plus en plus à l’aise. Rester eux-mêmes sur et en dehors du terrain », a-t-il confié en conférence de presse.