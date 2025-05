OM : Neal Maupay se fait troller par son coiffeur

Prêté par Everton à l’OM cette saison, Neal Maupay avait démarré fort son exercice sous les couleurs phocéennes, avant d’être poussé sur le banc de touche par Amine Gouiri. Si les Olympiens ont tout de même décidé de le conserver, déboursant un chèque de 4 millions d’euros, le joueur de 28 ans aura fort à faire pour retrouver sa place la saison prochaine. Quoiqu’il en soit, la cuvée 2024-2025 est désormais terminée, et le Français peut désormais se détendre et passer du bon temps. Et alors qu’il pensait passer un moment de tranquillité chez son coiffeur, l’attaquant a été « victime » d’une petite blague de ce dernier.

Alors qu’on le voit assis sur une chaise et prêt pour sa coupe, le coiffeur lui passe l’habituelle cape… sauf que celle-ci est aux couleurs du PSG. La réaction de l’intéressé est immédiate : « évidemment, on fait sans. On fait sans. Pas besoin. » En voilà un qui n’a pas dû mettre longtemps à choisir son camp avant la finale de la Ligue des Champions, ce samedi.