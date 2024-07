Accord entre l’OM et Crystal Palace pour Ismaïla Sarr !

Un nouveau départ se précise sur la Canebière ! Si l’OM version Roberto De Zerbi se montre très actif depuis le début de l’été dans son recrutement avec les récentes arrivées de Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg, respectivement en provenance de Manchester United et Tottenham Hotspur, il est temps pour la formation olympienne de renflouer ses caisses en se séparant de certains éléments n’ayant peu totalement convaincu la direction phocéenne. C’est le cas d’Ismaïla Sarr.

Débauché à Watford contre 13 M€ l’été dernier, l’international sénégalais (64 sélections, 13 buts) a alterné le chaud et le froid dans le sud de la France. Jusqu’à l’intronisation de Jean-Louis Gasset sur le banc phocéen, l’ailier de 26 ans a connu une première moitié de saison délicate avant de connaître une légère montée en puissance sous la houlette du technicien de 70 ans. Si son bilan de 5 buts inscrits et 6 offrandes en 35 matchs toutes compétitions confondues lors de l’exercice précédent reste insuffisant aux yeux des décideurs olympiens, celui-ci n’a pas laissé indifférent Crystal Palace.

Ismaïla Sarr se rapproche d’un retour en Angleterre !

Convaincu par l’explosivité et le profil percutant du natif de Saint-Louis, les Eagles se sont rapprochés de l’entourage du joueur et de l’Olympique de Marseille en vue d’étudier la possibilité d’un transfert cet été. Comme nous le révélions en exclusivité le 23 juillet dernier, le dernier 10e de Premier League est passé à l’action pour s’attacher les services de l’ancien Rennais. En parallèle, Ismaïla Sarr a donné son feu pour rejoindre les pensionnaires de Selhurst Park en trouvant un accord autour d’un futur contrat portant jusqu’en juin 2029.

Selon nos dernières indiscrétions, Crystal Palace a envoyé une nouvelle offre dans l’après-midi à son homologue français à hauteur de 15 M€ + 1M€ lié à des bonus. Suffisant pour satisfaire les exigences financières de l’Olympique de Marseille qui a accepté le deal. Dès lors, le principal concerné s’apprête à retrouver le sol anglais sur lequel il a évolué entre 2019 et 2023 avec les Hornets et imiter son ex-coéquipier marseillais, Iliman Ndiaye, qui a également opté pour un retour outre-Manche. Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, le Sénégalais deviendrait la troisième recrue estivale de Palace après Chadi Riad et Daichi Kamada.