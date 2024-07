OM : Crystal Palace négocie avec Ismaïla Sarr

Le mercato estival de l’OM fait encore couler beaucoup d’encre avec énormément d’informations dans le sens des arrivées mais aussi dans le sens des départs. Très actifs ces dernières semaines, les dirigeants olympiens ont d’ores et déjà officialisé les arrivées de Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Koné ou encore Mason Greenwood et d’autres recrues sont aussi attendues dans les prochains jours. Outre ces différents renforts, l’OM travaille parallèlement sur le dégraissage de son effectif pour libérer sa rotation et renflouer les caisses du club.

La suite après cette publicité

En ce sens, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang ont, quant à eux, déjà pliés bagages, alors que Jonathan Clauss se rapproche de la porte de sortie, prenant le chemin de l’OGC Nice. Mais ce n’est pas encore terminé. Selon nos dernières informations, Ismaïla Sarr va également quitter le navire marseillais comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Arrivé en Cité Phocéenne à l’été 2023, l’international sénégalais (64 sélections, 13 buts) n’a jamais réellement réussi à performer et à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le système marseillais malgré les nombreux changements d’entraîneurs.

À lire

OM : le dossier Pau Lopez exaspère Côme

Un contrat jusqu’en 2029 !

Après une saison ponctuée de 5 buts et 6 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues, le natif de Saint-Louis, qui a par ailleurs disputé la CAN au cours de la saison dernière, a attiré les sirènes de plusieurs clubs. Dans cette optique et d’après nos indiscrétions, Crystal Palace avait décidé de passer à l’action pour récupérer l’ailier droit, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM comme nous vous le révélions déjà ces derniers jours. Ainsi, les Eagles ont formulé une première offre autour des 15 millions d’euros. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Crystal Palace et Ismaïla Sarr avancent dans les discussions pour boucler les derniers détails, et déboucher sur un accord contractuel total, jusqu’en juin 2029. De plus, le Sénégalais a donné son feu vert au club anglais et se tient prêt à rejoindre le club basé à Londres. Passé par Metz, Rennes et plus récemment Watford, Ismaïla Sarr pourrait donc faire son retour en Premier League dans les prochaines semaines. En tout cas, l’OM s’active toujours pour dégraisser son effectif dans son grand chantier d’effectif.