Real Sociedad - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real peut faire un pas supplémentaire vers le titre à Saint-Sébastien ce soir. Les Merengues se rendent chez la Real Sociedad à 21h, forts de 11 points d’avance sur Barcelone à 6 matches du terme de la Liga. Avant d’affronter le Bayern Munich en demi-finale de la C1, le club madrilène vise une 6e victoire d’affilée en championnat, lui qui n’a plus perdu depuis septembre contre l’Atlético, son seul revers.

Pour cette affiche, la Real Sociedad aligne un 4-4-2 avec Kubo et Oyarzabal devant. De son côté le Real fait tourner. Bellingham, Camavinga, Vinicius, Kroos, Rüdiger, Valverde sont sur le banc. Joselu est en pointe, Kepa dans le but, Modric au milieu de terrain associé à Ceballos et Tchouaméni. Diaz et Güler animeront les couloirs, et Militao retrouve sa place dans la charnière au côté de Nacho, capitaine.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

Les compositions

Real Sociedad : Remiro - Odriozola, Zubeldia, Le Normand, Galan - Turrientes, Zubimendi, Merino, Barrenetxea - Kubo, Oyarzabal

Real Madrid : Kepa - Carvajal, Militao, Nacho, Garcia - Modric, Tchouaméni, Ceballos - Diaz, Joselu, Güler