Jules Koundé a déjà 5 prestigieuses portes de sortie

Le FC Barcelone doit dégraisser. C’est un peu le tube de l’été à chaque mercato estival des Catalans. En 2024, les pensionnaires du Camp Nou vont encore devoir faire rentrer de l’argent. Hormis quelques exceptions comme Ilkay Gündogan, Lamine Yamal, Pedri, Gavi ou Pau Cubarsi, tout le monde ou presque peut s’en aller. Ronald Araujo et Frenkie de Jong sont ainsi courtisés par le Bayern Munich. Le jeune Vitor Roque est dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Bétis, Séville et l’OL, qui veulent l’accueillir sous la forme d’un prêt.

La suite après cette publicité

Les indésirables Clément Lenglet ou Ansu Fati, prêtés cette saison, devront aussi plier bagages. Jules Koundé, lui, n’est pas forcément poussé vers la sortie. Mais les Blaugranas doivent se séparer d’au moins un défenseur puisqu’ils comptent dans leurs rangs Araujo, Christensen, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, sans parler du retour probable d’Eric Garcia. Ils écouteront donc les offres si elles arrivent. Et il pourrait y en avoir un sacré paquet. En effet, le profil polyvalent du Français, capable de jouer au poste de latéral droit comme dans l’axe central, plaît à beaucoup de monde.

À lire

PSG : prolongation en vue pour Gianluigi Donnarumma

Koundé a des clubs à ses trousses

Auteur de 42 apparitions toutes compétitions confondues cette saison dont 39 dans la peau d’un titulaire, l’ancien joueur de Bordeaux (2 buts, 4 assists en 2023-24) attise les convoitises. Mundo Deportivo révèle que Chelsea, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont encore et toujours intéressés par le footballeur âgé de 25 ans. Cela fait plusieurs mois, voire des années pour les Blues, que Koundé leur plaît. Mais ce ne sont pas les seuls et uniques clubs à avoir un gros faible pour le natif de Paris.

La suite après cette publicité

MD ajoute l’Inter Milan et Newcastle à la liste de ses nombreux prétendants. Acheté 50 millions d’euros en 2022 à Séville, le défenseur tricolore pourrait donc être vendu si une belle proposition arrive. Mais les Barcelonais devront aussi le convaincre de s’en aller. MD précise que le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 a l’intention de continuer avec les Catalans l’année prochaine. Le Barça va donc devoir trancher rapidement à son sujet, comme sur les autres joueurs potentiellement transférables cet été 2024.