Le PSG balaye le Borussia Dortmund !

Après avoir remporté le titre de champion de France pour la 12e fois de son histoire et avant d’affronter l’OL en finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain est devant l’un de ses plus grands défis, à savoir se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Luis Enrique devront cependant réaliser un exploit retentissant face au Borussia Dortmund après la défaite (0-1) du match aller au Signal Iduna Park. Surpris par une réalisation de Niclas Füllkrug, le club de la capitale, porté par un Parc des Princes acquis à sa cause, aura forcément à cœur d’inverser la tendance. Avec Wembley en ligne de mire, les Rouge et Bleu pourront d’ailleurs compter sur une ligne d’attaque diabolique, à commencer par Kylian Mbappé décevant en terres allemandes mais surmotivé à l’idée de bien finir son aventure à Paris.

Aux côtés d'Ousmane Dembélé, voire Gonçalo Ramos - possiblement titulaire pour ce choc européen - l'ancien Monégasque se doit de marquer les esprits. Il faudra cependant se méfier de l'actuel 5e de Bundesliga, très solide et emmené par des talents tels que Jadon Sancho, étincelant la semaine passée, Marcel Sabitzer ou encore Karim Adeyemi.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées :

Le PSG l’emporte 2-0 (cote à 8,10)

Dos au mur avant d’accueillir le Borussia Dortmund au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain compte bien réitérer la performance réalisée à Montjuïc face au FC Barcelone (victoire 4-1 après avoir perdu 2-3 à l’aller). Avec un but de retard, les hommes de Luis Enrique devront, pour cela, se porter vers l’attaque. Des intentions offensives qui pourraient d’ailleurs causer un grand tort aux Marsupiaux, parfois friables sur le plan défensif (11 buts encaissés sur les 8 derniers matches dont 4 à Leipzig). De son côté, le PSG a marqué 17 buts lors des 6 derniers matches toutes compétitions confondues et compte bien profiter de son armada offensive pour l’emporter tout en préservant sa cage inviolée. Une victoire 2-0 (suffisant pour se qualifier pour la finale) comme lors des deux affrontements entre les deux équipes, notamment en septembre dernier lors de la phase de poules, est une issue très probable. La cote de 8,10 mérite à elle seule de tenter ce pari fun.

Le PSG se qualifie dans le temps réglementaire (cote à 2,00)

Porté par l’ambiance du Parc des Princes, le club de la capitale n’a finalement qu’un petit but à remonter pour se relancer dans la course à la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. À domicile, il ne serait donc pas étonnant de voir les Rouge et Bleu enflammer rapidement ce choc pour envoyer les hommes d’Edin Terzic dans les cordes. Si Luis Enrique et Kylian Mbappé ont affiché leur confiance avant ce rendez-vous décisif, nul doute que les Parisiens feront tout pour décrocher leur billet pour Wembley avant la fin du temps réglementaire et ainsi s’éviter des prolongations - voire une séance de tirs au but - plus que jamais incertaines. Dans l’histoire récente du club parisien, il faut remonter à 2014-2015 pour retrouver une trace d’une prolongation du PSG en Ligue des Champions. Une chose finalement très rare et qui laisse penser que Paris devrait se qualifier dans le temps réglementaire.

Ousmane Dembélé buteur face à Dortmund (cote à 3,50)

Brouillon au Signal Iduna Park lors de la demi-finale aller et régulièrement critiqué pour son manque de réalisme offensif depuis le début de la saison, le numéro 10 parisien a, malgré tout, récemment prouvé qu’il pouvait apporter sa pierre à l’édifice sur le plan statistique. Buteur contre le FC Barcelone, à l’aller puis au retour, et auteur d’un doublé contre le FC Lorient en championnat, l’ex-ailier du Borussia Dortmund aura logiquement à cœur de briller face à son ancien club, notamment après le match aller. Le voir marquer n’aurait donc rien de choquant et la cote de 3,50 pourrait définitivement convaincre les plus sceptiques…

