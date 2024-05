PSG-BVB : le message puissant du CUP

Ce soir, le douzième homme aura son rôle à jouer lors de la 1/2 finale retour de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Et les supporters comptent bien donner de la voix pour porter le PSG vers la finale. Un énorme tifo devrait d’ailleurs habiller les tribunes du Parc des Princes, qui devrait être bouillant comme l’a réclamé Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé par France Bleu, Romain Mabille, président du CUP, a promis une ambiance de folie.

«On a tous un rôle à jouer. Il faut que ce soit le feu dans le stade, que toutes les tribunes se lèvent, tout le monde chante, tout le monde les pousse à l’exploit. Ce qu’on veut demander aux gens du Parc, c’est que même si tout le monde est concentré sur le match, peu importe ce qu’il se passe sur le terrain, il faudra garder cet esprit combatif et ne rien lâcher jusqu’à la fin. C’est une demi-finale. On demande aux joueurs d’élever le niveau, mais il faut que, nous aussi, en tribunes, on élève le niveau et que tout le Parc soit à la hauteur. C’est un match spécial, il faut une ambiance spéciale. Tout le Parc arrive à s’identifier à cette équipe-là. Il y a quelque chose qui s’est créé au fil de l’année. Il y a un respect et cette année, on est content de notre équipe. On est fiers et c’est tous ensemble qu’il faut y aller.» De quoi motiver les joueurs ce soir.

