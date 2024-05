Atalanta-OM : on connaît l’arbitre de la rencontre !

L’OM joue une grande partie de sa fin de saison ce jeudi en Italie. Opposés à l’Atalanta Bergame après avoir concédé le nul lors de la demi-finale aller de Ligue Europa (1-1), les Phocéens n’ont pas le droit à l’erreur et ont une vraie opportunité de se frayer un chemin vers la finale de la C3 face au Bayer Leverkusen ou l’AS Rome. Mais pour assister à une grande rencontre, il faudra également un corps arbitral au niveau. Ce mardi, l’arbitre de la rencontre entre Bergamasques et Marseillais a d’ailleurs été dévoilé. Et ce sera Jesús Gil Manzano qui sera au sifflet de la rencontre.

L’Espagnol de 40 ans est très expérimenté sur la scène continentale et a déjà officié à trois reprises lors d’un match des Marseillais. Il était aux manettes de la défaite des Olympiens à domicile contre la Lazio Rome en C3 en 2018-2019 (1-3) et lors du revers concédé l’an dernier contre l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions (1-2). C’est également en C1 qu’il avait permis aux Marseillais de sauver l’honneur contre l’Olympiacos en 2020-2021 en accordant deux penalties aux Phocéens.

