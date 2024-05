LOSC-OL : le coup de gueule assassin d’Olivier Létang

Hier, le LOSC pensait avoir fait le plus dur en collant deux buts à l’Olympique Lyonnais lors de la 32e journée de Ligue 1. Mais les Dogues sont tombés de très haut. En effet, Saïd Benrahma a permis aux siens de réduire le score à la 65e minute (2-1). Pierre Sage a ensuite procédé à plusieurs changements dans le secteur offensif et cela a payé avec un but du supersub Malick Fofana (2-2, 82e). Après un nouveau but lillois signé Diakité (3-2, 85e), les Lyonnais ont de nouveau égalisé par le biais d’Alexandre Lacazette (3-3, 88e) avant que Mama Baldé marque le but de la victoire 4 à 3 dans les arrêts de jeu (90e+2).

Un résultat qui fait les affaires de l’OL, qui pointe à la septième place du classement, avec deux points de retard sur Lens (6e). Tout est donc encore possible pour les coéquipiers de Maxence Caqueret, qui affronteront Clermont et Strasbourg lors des deux dernières journées. De son côté, le LOSC fait la mauvaise opération de la soirée. Les Dogues (55 points) pouvaient passer devant Brest, troisième avec 57 points. Mais ils resteront pour le moment derrière le SB29. De quoi agacer les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy, notamment le président Olivier Létang.

La colère du président

Après le choc face aux Gones hier, il était très irrité. «Si je suis sincère avec vous, on s’est pris un train dans la gueule, d’autant plus avec le scénario quand on mène de deux buts. Sur la deuxième mi-temps, on a manqué de maîtrise, mais on a la chance de marquer ce but en fin de match et de mener 3-2 à la 87e avec cinq défenseurs dont trois centraux. C’est un scénario difficile, cruel, mais le sport de haut niveau, il n’y a pas de place pour ceux qui sont faibles. Le seul mot d’ordre aujourd’hui, c’est de remobiliser tout le monde et de repartir. Il nous reste deux matches. Il faut aller chercher… quoi ? je ne sais pas encore, mais il nous reste deux matches à gagner. »

Il poursuit : «dès dimanche, à Nantes, ce sera difficile. Il faut retrouver de l’énergie et de la force pour repartir et aller gagner ce match à Nantes (..) Quand je vous dis que l’on s’est pris un train dans la gueule, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais c’est le sport de haut niveau, dans lequel vous avez des moments très difficiles et des émotions très dures. Soit vous plongez complètement, vous êtes faibles et vous ne vous relevez pas, aujourd’hui il faut vite se relever. Il faut faire le point sur les joueurs qui seront disponibles. Il faudra démontrer une détermination sans faille. C’est dans notre ADN de tout gagner, et surtout de ne rien lâcher. C’est placardé partout au Domaine de Luchin.» Le message est passé…