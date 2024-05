OM : 700 supporters seulement attendus à Bergame

Tenu en échec 1-1 à domicile contre l’Atalanta Bergame, l’Olympique de Marseille a tout à refaire en Italie pour espérer atteindre la finale de Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset auront besoin de leurs supporters pour passer le cap des demi-finales, dans un Gewiss Stadium en travaux. Mais peu de supporters pourront faire le voyage de l’autre côté des Alpes.

La suite après cette publicité

En effet, le quotidien L’Équipe indique dans son édition du jour que seuls 765 supporters phocéens peuvent assister à la rencontre, soit 5% de la capacité de l’enceinte, estimée à 15 300 places à cause des travaux. Un changement majeur pour les fans de l’OM, qui étaient 1 200 à Villarreal et 2000 à Lisbonne face au Benfica. Tous les groupes de supporters seront présents, et ce même si les festivités liées à l’arrivée de la flamme olympique occupent les associations. Il faudra faire plus de bruit que d’habitude pour les supporters de l’OM pour se faire entendre.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Marseille peut vous rapporter jusqu’à 450€.