PSG - Borussia Dortmund : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Battu en demi-finale aller (0-1), au Signal Iduna Park, le club francilien est dans l’obligation de l’emporter au Parc des Princes pour renverser le Borussia Dortmund et accéder à la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, qui se déroulera le 1er juin prochain, à Wembley. Mais pour y parvenir, les Parisiens vont d’ores et déjà devoir faire sans un joueur majeur : Lucas Hernández, touché aux ligaments croisés du genou gauche et qui manquera même l’Euro 2024 avec les Bleus.

La suite après cette publicité

Luis Enrique a donc été obligé de revoir sa défense centrale et d’associer Lucas Beraldo, aux côtés de Marquinhos. Le Brésilien avait déjà remplacé l’international français après sa blessure lors du match aller et devrait donc reprendre cette place, alors qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont été, sans surprise, reconduits sur les ailes. Des doutes étaient également présents au niveau du milieu de terrain parisien, pour accompagner l’indéboulonnable Vitinha.

À lire

PSG : prolongation en vue pour Gianluigi Donnarumma

Le même trio d’attaque qu’à l’aller

Selon les informations de L’Équipe, Luis Enrique aurait testé deux options, avec Warren Zaire-Emery et Fabian Ruiz et l’autre avec Zaire-Emery et Ugarte, permettant à Vitinha d’évoluer plus haut. Mais la première option semble pour l’instant la plus probable. Concernant l’attaque, un doute était présent entre Bradley Barcola, déjà aligné au match aller, et Gonçalo Ramos, qui pourrait prendre l’axe et laisser Kylian Mbappé sur l’aile gauche. Mais c’est le trio du match aller qui devrait bien être aligné avec donc l’ex-Lyonnais et Ousmane Dembélé sur les ailes pour accompagner Mbappé.

La suite après cette publicité

Du côté de Dortmund, Edin Terzic a décidé de reconduire le même onze qu’au match aller, avec la charnière Mats Hummels-Nico Schlotterbeck derrière Gregor Kobel, Ryerson et Ian Maatsen sur les côtés, un milieu de terrain à trois avec Marcel Sabitzer et Emre Can derrière Julian Brandt et les virevoltants Jadon Sancho et Karim Adeyemi sur les ailes, pour aider Niclas Füllkrug. Marco Reus, Donyell Malen et Sébastien Haller débuteront sur le banc. Rendez-vous ce mardi soir, à 21 heures.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Paris peut vous rapporter jusqu’à 146€ et celle du Dortmund jusqu’à 650€.