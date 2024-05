La pépite Franco Mastantuono a choisi entre le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone

C’est la mode du moment. Depuis des années déjà, les clubs du Vieux Continent se ruent vers l’Amérique du Sud pour enrôler des joueurs plus jeunes et prometteurs les uns que les autres. Alors qu’Endrick (Real Madrid) et Claudio Echeverri (Manchester City) vont débarquer en Europe dans les prochains mois, il y en a un autre qui prépare son arrivée sur les terres européennes : Franco Mastantuono.

Le milieu de terrain de River Plate, âgé de 16 ans, est suivi par la brochette de clubs européens habituelle, dans laquelle on retrouve les deux cadors du championnat espagnol, plusieurs mastondontes de Premier League ainsi que le Paris Saint-Germain. Chacun de ces clubs a pris la température auprès de l’entourage du joueur, qui a visiblement déjà tranché selon Relevo.

Encore un joli coup

Il veut ainsi jouer pour le Real Madrid. Il a ainsi communiqué sa décision à ses agents, auxquels il a demandé d’étudier en priorité toute offre venant du club de la capitale espagnole. Le Real Madrid est déjà au courant du feu vert du joueur, et va préparer les discussions avec River Plate. Les dirigeants merengues espèrent ainsi négocier une somme inférieure à la clause libératoire de 45 millions d’euros du joueur, et ils comptent sur la bonne relation qui existe entre les deux clubs pour y parvenir.

L’objectif des Madrilènes est de payer une grosse partie en fixe, puis d’inclure des variables, alors que le joueur resterait à River jusqu’en août 2025. Un nouveau gros coup pour les Merengues en vue, eux qui se sont habitués à rafler les meilleurs jeunes sudaméricains avec l’excellent Juni Calafat à la baguette. Pas de doutes, l’avenir s’annonce brillant à Madrid !