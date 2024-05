JO 2024 : la décision est prise pour la participation de Zinedine Zidane

Les Jeux Olympiques de 2024 approchent à grands pas. La flamme olympique va faire son arrivée en France, mercredi à Marseille, avant de traverser la France et de rejoindre Paris. Elle sera d’abord prise en charge par le nageur Florent Manaudou, champion olympique de 50m à Londres, en 2012. Alors que d’autres grands noms sont attendus à Marseille pour être porteur de la flamme et Samia Ghali, maire-adjointe de Marseille, a fait une annonce à propos de la participation de Zinedine Zidane.

Sur RMC, elle a annoncé que le Champion du monde 1998 ne figurerait certainement pas parmi les porteurs de flamme. «Non, on ne verra certainement pas Zinedine Zidane. En même temps, vous aurez d’autres champions marseillais qui ont fait briller Marseille, comme Didier Drogba, que les Marseillais adorent et moi aussi. Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Louisa Necib, on a Colette, la doyenne des supporteurs de l’OM. Il y a des personnages», a-t-elle assurée. Les Marseillais pourront tout de même compter sur l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba.